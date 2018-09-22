Su Kesintisi 28 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 28 Mart 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 28.03.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 28.03.2022 12:00:00
Detay: Keçiören ilçesi, Yayla mahallesi1545 sokak içerisinde meydana gelen Q 100 lük ana iletim hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yayla Mahallesinin Bir kısmı
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