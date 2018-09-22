Su Kesintisi 28 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Şubat 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Şubat 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?