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Su Kesintisi 28 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Şubat 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Şubat 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 28 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 28 Şubat 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

28 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 28.02.2022 07:00:00
Tamir Tarihi: 28.02.2022 12:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ BATISİTESİ MAHALLESİ GERSAN SANAYİ SİTESİ 2307.SOKAK NO:21 ÖNÜNDE Ø100LÜK ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BATISİTESİ MAHALLESİ GERSAN SANAYİ VE CİVARI

 

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