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Su Kesintisi 29 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 29 Mart 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 29 Mart 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 29 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 29 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 29 Mart 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

29 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

MAMAK

Arıza Tarihi: 29.03.2022 09:10:00
Tamir Tarihi: 29.03.2022 13:30:00
Detay: ŞAHAPGÜRLER.MH.1217.SK.İÇİN 100 LUK DAĞITIM ŞEBEKE HATTIN DAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ŞAHAPGÜRLER.MH

 

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