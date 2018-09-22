Su Kesintisi 3 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 3 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 3 Mart 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
3 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
HAYMANA
Arıza Tarihi: 3.03.2022 07:00:00
Tamir Tarihi: 3.03.2022 18:00:00
Detay: HAYMANA MERKEZ MAHALLELERİNİN İÇMESUYU KAYNAĞI OLAN TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞDEĞİRMEN İÇMESUYU TESİSİMİZDE POMPA ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ MEYDANA GELMEKTEDİR. VERDİĞİMİZ RAHATZILIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: KAYABAŞI MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, SEYRAN MAHALLESİ, ÇALDAĞ MAHALLESİ.
POLATLI
Arıza Tarihi: 3.03.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 3.03.2022 13:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Çiçek Sokakak üzerinde Su Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Kısmı.
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