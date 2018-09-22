Su Kesintisi 3 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 3 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 3 Ocak 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
3 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
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Arıza Tarihi: 3.01.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 3.01.2022 12:00:00
Detay: Ömerağa Mahallesi şebeke hattı (pvc çap=90mm) arızasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Ömerağa Mahallesi, Orta Mahallesi
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