Su Kesintisi 3 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 3 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 3 Şubat 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
3 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 3.02.2022 11:00:00
Tamir Tarihi: 3.02.2022 15:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi Haymana yolu caddesi ve ilkokul sokak Köşesinde Q 300 Luk Çelik Hattaki Arıza Nedeniyle 03/02/2022 saat 11:00 ile 15:00 Arasında Su Kesintisi Yapılacak
Etkilenen Yerler: Karşıyaka Mahallesi ile Gazi Osman Paşa Mahalleleri.
AYAŞ
Arıza Tarihi: 3.02.2022 10:25:00
Tamir Tarihi: 3.02.2022 12:00:00
Detay: Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Yusuf Gülkök Caddesi içerisinde bulunan 90'lık içme suyu dağıtım boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Ferahfaki ve Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi tamamı.
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