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Su Kesintisi 30 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 30 Aralık 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 30 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 30 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 30 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 30 Aralık 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

30 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 30.12.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 30.12.2021 14:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Hacıhasan Mahallesi Haymana yolu üzerinde ki Q 280 PE borudaki arıza nedeniyle 30/12/2021 saat 09:00 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ VE ÇALIKUŞU SİTELERİ

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 30.12.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 30.12.2021 13:00:00
Detay: Şereflikoçhisar Mustafacık Mahallesinde Dağıtım Şebeke Hattı Arızasından dolayı 4 saatlik su kesintisi olacaktır. Bilginize.
Etkilenen Yerler: ŞEREFLİKOÇHİSAR MUSTAFACIK MAHALLESİ METİN ŞANAL BULVARI

MAMAK

Arıza Tarihi: 30.12.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 30.12.2021 14:30:00
Detay: Mamak ilçesi Anayurt mahallesi Destegül sokak Toki 2.etap içinde ani olarak oluşan Q110 lük hdpe boru arızasından dolayı 14.30 a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Destegül 2.etap içi

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