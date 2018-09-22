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Su Kesintisi 30 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 30 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 30 Mart 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 30 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 30 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 30 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

30 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 30.03.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 30.03.2022 12:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Karaoğlan mahallesi 35 caddede @ 100 lük ductil hattaki arıza nedeniyle 30/03/2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında plansız su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Karaoğlan mahallesinin bir kısmı.

 

POLATLI

Arıza Tarihi: 30.03.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 30.03.2022 13:00:00
Detay: ARIZA TARİH VE SAAT ONARIM TARİHİ: 30.03.2022 10:00 BİTİŞ TARİHİ : 30.03.2022 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şehitlik Mahallesi, Karaman Sokak’ta su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENECEK YERLER: Şehitlik Mahallesinin Bir Bölümü
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesinin Bir Bölümü

 

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 30.03.2022 10:10:00
Tamir Tarihi: 30.03.2022 19:00:00
Detay: Yukarı Dikmen Mahallesi Ürdün Caddesi içerisinde yol çalışması esnasında ani oluşan Ø80'lik şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yukarı Dikmen Mahallesi Ürdün Caddesi ve civarı

 

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 30.03.2022 10:45:00
Tamir Tarihi: 30.03.2022 12:30:00
Detay: Pursaklar ilçesi Altınova Yıldırım Beyazıt mah. Bülbül sokak içerisinde meydana gelen 110luk Pe100 içmesuyu borusu arızası nedeniyle 30.03.2022 Çarşamba günü saat 12:30 a kadar kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt mahallesi bir kısmı

 

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