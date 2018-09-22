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Su Kesintisi 30 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 30 Ocak 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 30 Ocak 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 30 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 30 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 30 Ocak 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

30 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ŞEREFLİKOÇHİSAR

Arıza Tarihi: 30.01.2022 08:35:00
Tamir Tarihi: 30.01.2022 11:40:00
Detay: KALE MAHALLESİ İNEVİ CADDESİNDEKİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI 3 SAATLİK SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BOĞAZİÇİ MAHALESİ,KALE MAHALLESİ SARIKAYA MAHALLESİ VE SANAYİ MAHALLESİNİN BİR KISMINI KAPSAYACAK.

 

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