Su Kesintisi 31 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 31 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 31 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 31 Ocak 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
31 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 30.01.2022 12:00:00
Tamir Tarihi: 31.01.2022 17:00:00
Detay: SARIYAR MAHALLESİ AYMAN KIRI MEVKİİNDEKİ POMPA İSTASYONUNDA MEYDANA GELEN POMPA ARIZASI NEDENİYLE BELİRLİ BİR SÜRE DEPOLARIMIZA SU BASILAMAYACAĞINDAN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: SARIYAR MAHALLESİ
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