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Su Kesintisi 4 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 4 Nisan 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 4 Nisan 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 4 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 4 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 4 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 4 Nisan 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

4 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.04.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 4.04.2022 11:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Sirkeli Yeşilyurt mah 2 cadde içerisinde 160 lık pe100 içmesuyu borusuna Kenan Metin ve Namık Çebi iş ortaklığı tarafından hasar verilmiştir. Verilen hasar nedeniyle 04.04.2022 Pazartesi günü saat 11:00 a kadar kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Sütçü imam Cad. ve civarı

 

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.04.2022 09:35:00
Tamir Tarihi: 4.04.2022 14:30:00
Detay: Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı mahallesi Fatih sitesi içerisinde bulunan 75'lık içme suyu dağıtım boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Emine Tevfika Ayaşlı mahallesi, Fatih sitesi ve sanayi çarşısı

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.04.2022 09:20:00
Tamir Tarihi: 4.04.2022 12:00:00
Detay: BEYPAZARI BASAĞAC MAHALLESİ 8 SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTİNDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI BASAĞAC MAHALLESİ 8 SOKAK VE BİR KISMI

 

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