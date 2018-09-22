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Su Kesintisi 4 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 4 Ocak 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 4 Ocak 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 4 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 4 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 4 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 4 Ocak 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

4 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

KALECİK

Arıza Tarihi: 4.01.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 4.01.2022 11:00:00
Detay: Kalecik Çanşa-Kale Mahallesi Davut dede türbe sokak üzerinde bulunan Q 75 PVC ana iletim hâttı üzerinde oluşan arıza nedeniyle 09:30-11:00 Çanşa kale mahallesi genelinde su kesintisi yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Çanşa Kale Mahallesi

 

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