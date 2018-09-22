Su Kesintisi 4 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 4 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 4 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 4 Şubat 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
4 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 4.02.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 4.02.2022 19:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ ATATÜRK ORMAN ÇİFLİĞİ ARAZİSİ İÇİNDE Ø500 LÜK DUKTİL ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ TÜRK TRAKTÖR,ANKAPARK,CUMHURBAŞKANLIĞI,TİMAŞ,GÜVERCİNLİK CADDESİ,SİLAHTAR CADDESİ FİŞEK FABRİKASI VE CİVARI
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