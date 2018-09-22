  • BIST 2.325,77
  • Altın 911.588
  • Dolar 14.7109
  • Euro 16.1643
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 14 °C
»

Su Kesintisi 5 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 5 Nisan 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 5 Nisan 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 5 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 5 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 5 Nisan 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

5 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.04.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 5.04.2022 13:00:00
Detay: Dutluk mahallesi 1031 cadde içinde, içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle saat 13:00 a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Fahri Korutürk, Şirintepe, Dutluk, Boğaziçi ve Duralialıç mahalleleri

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.04.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 5.04.2022 12:00:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ KUMSUREN SAĞ KÜME EVLERİ SOKAKTA DOGALGAZ ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTİNA ZARAR VERMESİ SONUCUNDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ KUMSUREN SAĞ KÜME EVLERİ SOKAK VE BİR KISMI

 

GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.04.2022 10:10:00
Tamir Tarihi: 5.04.2022 13:10:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ EMİRLER MAHALLESİ ORMAN SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE ASBEST BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR .
Etkilenen Yerler: EMİRLER MAHALLESİ BİR KISMI AŞAĞI MAHALLE TAMAMI

 

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.04.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 5.04.2022 11:30:00
Detay: Pursaklar ilçesi Altınova Yıldırım Beyazıt mahallesi Kıbrıs cadde içerisinde 140lık pvc içme suyu borusu arızası nedeniyle 05.04.2022 Salı günü saat 11:30a kadar kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Altınova Yıldırım Beyazıt mahallesi ve Peçenek mahallesi

 

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari-002.jpg

2022-baraj-doluluk-manset.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Uluslararası Arenada, Türkiye Gerçeği05 Nisan 2022 Salı 04:04
  • İnşaat Odası Başkanı İbrahim Aydın: "Bu durumdan biz de rahatsızız"05 Nisan 2022 Salı 03:03
  • İftariyelik Osmanlı Hikayesi05 Nisan 2022 Salı 02:02
  • TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan belediyelere çağrı05 Nisan 2022 Salı 01:01
  • Toplu iş sözleşmesi töreninde iş birliği vurgusu yapıldı05 Nisan 2022 Salı 00:30
  • 2022 FİFA dünya sıralaması04 Nisan 2022 Pazartesi 13:00
  • Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın sözlerine Veysel Tiryaki'den sert tepki04 Nisan 2022 Pazartesi 05:05
  • Dünya Sokak Hayvanları Koruma Günü04 Nisan 2022 Pazartesi 04:04
  • Kalaba Kent Meydanı’nda Ramazan ayı etkinlikleri başladı04 Nisan 2022 Pazartesi 03:03
  • İslâmîleşmek04 Nisan 2022 Pazartesi 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti