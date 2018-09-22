Su Kesintisi 5 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 5 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 5 Nisan 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
5 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.04.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 5.04.2022 13:00:00
Detay: Dutluk mahallesi 1031 cadde içinde, içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle saat 13:00 a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Fahri Korutürk, Şirintepe, Dutluk, Boğaziçi ve Duralialıç mahalleleri
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.04.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 5.04.2022 12:00:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ KUMSUREN SAĞ KÜME EVLERİ SOKAKTA DOGALGAZ ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTİNA ZARAR VERMESİ SONUCUNDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ KUMSUREN SAĞ KÜME EVLERİ SOKAK VE BİR KISMI
GÜDÜL SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.04.2022 10:10:00
Tamir Tarihi: 5.04.2022 13:10:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ EMİRLER MAHALLESİ ORMAN SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE ASBEST BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR .
Etkilenen Yerler: EMİRLER MAHALLESİ BİR KISMI AŞAĞI MAHALLE TAMAMI
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.04.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 5.04.2022 11:30:00
Detay: Pursaklar ilçesi Altınova Yıldırım Beyazıt mahallesi Kıbrıs cadde içerisinde 140lık pvc içme suyu borusu arızası nedeniyle 05.04.2022 Salı günü saat 11:30a kadar kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Altınova Yıldırım Beyazıt mahallesi ve Peçenek mahallesi
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