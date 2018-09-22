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Su Kesintisi 5 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 5 Ocak 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 5 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 5 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

5 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

SİNCAN

Arıza Tarihi: 5.01.2022 00:05:00
Tamir Tarihi: 6.01.2022 08:00:00
Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca İhaleten Firma Tarafından Saraycık Mahallesi 1602 Cadde de yeni döşenen Ø300’lük Duktil boru ile 1602 caddede ki mevcut Ø300’lük Duktil boruya bağlantı yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Osmanlı mah. Ertuğrulgazi mah. ve Saraycık mah

 

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 5.01.2022 07:15:00
Tamir Tarihi: 5.01.2022 13:00:00
Detay: YAKACIK MAHALLESİ 3967 SOKAK İÇİNDE ŞEBEKE HATTINTA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SULAR KESİLMİŞTİR
Etkilenen Yerler: 3967 SOKAK VE ESKİ ÇAMLICA YOĞURT FABRİKASI YANI VE ÇİVARLARI

 

AKYURT

Arıza Tarihi: 5.01.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 5.01.2022 13:00:00
Detay: AKYURT BEYAZIT MAHALLESİ 9 MAYIS 90 CADDESİ NO:11 ÖNÜ ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BEYAZIT MAHALLESİ ve ATATÜRK MAHALLESİ

 

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 5.01.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 5.01.2022 12:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Bahçelievler mahallesi bahçe kent sitesinde Q 110 PE borudaki arıza nedeniyle 05/01/2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında su kesintisi yapılacak.
Etkilenen Yerler: Bahçelievler mahallesinin bir kısmı.

 

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