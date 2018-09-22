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Su Kesintisi 6 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 6 Nisan 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 6 Nisan 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 6 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 6 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 6 Nisan 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

6 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.04.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 6.04.2022 17:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ YUKARI MAHALLE BÜKYOLU SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Q250 LİK DAĞITIM ŞEBEKE ASBEST BORU ARIZASI NEDENİ İLE SUKESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YUKARI MAHALLE EMİRLER MAHALLESİ YENİ MAHALLE AŞAĞI MAHALLE LERİ

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.04.2022 09:20:00
Tamir Tarihi: 6.04.2022 13:00:00
Detay: ARIZA TARİH VE SAAT BAŞLANGIÇ : 06.04.2022 - 09:20 BİTİŞ : 06.04.2022 - 13:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Karacabey Caddesi üzerinde su şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

 

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.04.2022 09:45:00
Tamir Tarihi: 6.04.2022 14:00:00
Detay: KIRKKONAKLAR MAHALLESİ ŞEMSETTİN GÜNALTAY CADDESİ İLE 305 SOKAK KÖŞESİ Q110'LUK ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAYI SULAR KESİLDİ.
Etkilenen Yerler: KIRKKONAKLAR MAHALLESİ TAMAMI

 

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.04.2022 08:20:00
Tamir Tarihi: 6.04.2022 12:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KAYALAR MAHALLESİ 794 SOKAK İÇERİSİNDE Ø 100mm LİK İÇME SUYU ŞEBEKE İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE İLÇESİ KAYALAR MAHALLESİ 794.SOKAK VE CİVARI

 

 

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