Su Kesintisi 6 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 6 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 6 Ocak 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
6 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN
Arıza Tarihi: 6.01.2022 10:30:00
Tamir Tarihi: 6.01.2022 11:30:00
Detay: Osmaniye mah. yeni yerleşim de meydana gelen içme suyu şebeke hat arızası nedeniyle 1 saat plansız su kesintisi yapılmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Osmaniye Mahallesi tamamı
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