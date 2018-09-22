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Su Kesintisi 6 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 6 Şubat 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 6 Şubat 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 6 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 6 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 6 Şubat 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

6 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 5.02.2022 17:55:00
Tamir Tarihi: 5.02.2022 23:30:00
Detay: ELMADAĞ HASANOĞLAN ÜST KOTLAR ŞEHİTLİK MAH HAVUZBAŞI MAH FATİH MAH MUZAFFER EKŞİ MAH BAHÇELİEVLER MAH YOGUN SU KULLANIMINDAN DOLAYI DEPO YETERSIZDIR BU SEBEPTEN DOLAYI SUSUZLUK SİKAYETİ GELEBİLİR
Etkilenen Yerler: BAHÇELİ EVLER MAH MUZAFFER EKŞİ MAH ŞEHİTLİK MAH HAVUZBAŞI MAH FATİH MAH

 

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