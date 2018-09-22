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Su Kesintisi 7 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 7 Mart 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 7 Mart 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 7 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 7 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 7 Mart 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

7 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 7.03.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.03.2022 14:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Bahçelievler mahallesi 35 caddede q 150 lik ductil hattaki arıza nedeniyle 07/03/2022 saat 09:30 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Bahçelievler mahallesinin bir kısmı Örencik mahallesi.

 

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