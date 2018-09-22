Su Kesintisi 7 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 7 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 7 Nisan 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
7 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.04.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.04.2022 12:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi bahçelievler mahallesi 11 caddede bransman bağlantısı nedeniyle 07/04/2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Bahçelievler mahallesinin bir kısmı.
ELMADAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.04.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.04.2022 12:30:00
Detay: Elmadağ yenice mah nergis sok içerisinde asılpet firması su şebeke hattı döşeme esnasında kurumumuza ayıt su şebeke hattına hasar vermiştir bundan dolayı su kesintisi yapılacakdır
Etkilenen Yerler: Yenice mah imetpaşa mah yeni pınar mah üst kodları
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