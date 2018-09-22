Su Kesintisi 7 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 7 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 7 Ocak 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
7 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN
Arıza Tarihi: 6.01.2022 23:55:00
Tamir Tarihi: 7.01.2022 17:00:00
Detay: Saraycık Mahallesi 1704 Cadde içerisinde bulunan Q700 lük ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Saraycık Toki Blokları
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 7.01.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 7.01.2022 14:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Ballıkpınar mahallesi Haymana yolu üzerinde Q 280 lik PE borudaki arıza nedeniyle 07/01/2022 saat 08:00 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacak.
Etkilenen Yerler: Mogan Sevgi çiçeği ile çalı kuşu siteleri.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 7.01.2022 08:55:00
Tamir Tarihi: 7.01.2022 12:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : İvedik organize sanayi 1476 sokak cadde no 69 önün deki ∅100 çelik borunun arıza dan dolayı sular kesilmiştir
Etkilenen Yerler: İvedik organize sanayi 1476 sokak arı sanayi sitesi bölgesi civarını suları kesilmiştİ
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