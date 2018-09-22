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Su Kesintisi 7 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 7 Şubat 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 7 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 7 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

7 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇAMLIDERE

 

Arıza Tarihi: 7.02.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2022 15:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Beyler Mahallesi Işıkkaya Sokak 90 lık PVC İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Beyler Mahallesi-Yayalar Mahallesi

 

ALTINDAĞ

 

Arıza Tarihi: 7.02.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2022 12:00:00
Detay: Karacaören mahallesi küme evleri No:26 adresindeki içme suyu şebeke hattındaki arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Karacaören Mahallesi

 

YENİMAHALLE

 

Arıza Tarihi: 7.02.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2022 14:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İLKYERLEŞİM MAHALLESİ 2011 SOKAK SAYGINLAR SİTE İÇERİSİNDE Ø100 LÜK İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: İLKYERLEŞİM MAHALLESİ 2011 SOKAK SAYGINLAR SİTESİ

 

ÇANKAYA

 

Arıza Tarihi: 7.02.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2022 15:00:00
Detay: Mutlukent Mahallesi 1966 Cadde ile 2060 Cadde köşesinde ani oluşan Ø110'luk şebeke ana iletim hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Mutlukent Mahallesi Binsesin Sitesi ve civarı

 

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