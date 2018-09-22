Su Kesintisi 8 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 8 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 8 Mart 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
8 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 8.03.2022 09:15:00
Tamir Tarihi: 8.03.2022 16:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi tulumtas mahallesi serpmelerde su inşaat dairesi başkanlığınca üç adet @ 110 Luk bransman bağlantısı nedeniyle 08/03/2022 saat 09:15 16:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Parlementer 1 ve 2 siteleri Turkuaz sitesi Zirve konutları Son başak sitesi.
KALECİK
Arıza Tarihi: 8.03.2022 09:50:00
Tamir Tarihi: 8.03.2022 12:00:00
Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi Ertuğrul Platin Sokak üzerinde bulunan 90 PVC ana iletim arızası sebebiyle Halit Cevri Aslangil Mahallesinin bir kısmında saat 12:00 a kadar su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi bir kısmı
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