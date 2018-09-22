  • BIST 2.000,81
  • Altın 939.817
  • Dolar 14.4929
  • Euro 15.74
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Su Kesintisi 8 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 8 Mart 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 8 Mart 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 8 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 8 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 8 Mart 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

8 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÖLBAŞI

 

Arıza Tarihi: 8.03.2022 09:15:00
Tamir Tarihi: 8.03.2022 16:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi tulumtas mahallesi serpmelerde su inşaat dairesi başkanlığınca üç adet @ 110 Luk bransman bağlantısı nedeniyle 08/03/2022 saat 09:15 16:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Parlementer 1 ve 2 siteleri Turkuaz sitesi Zirve konutları Son başak sitesi.

 

KALECİK

Arıza Tarihi: 8.03.2022 09:50:00
Tamir Tarihi: 8.03.2022 12:00:00
Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi Ertuğrul Platin Sokak üzerinde bulunan 90 PVC ana iletim arızası sebebiyle Halit Cevri Aslangil Mahallesinin bir kısmında saat 12:00 a kadar su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi bir kısmı

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari-002.jpg

2022-baraj-doluluk-manset.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ayrancı Antika Pazarı ne zaman kuruluyor?08 Mart 2022 Salı 03:03
  • Irkçı, İkiyüzlü, İnsanlıktan Nasibini Almamış Avrupa08 Mart 2022 Salı 02:02
  • Gelişigüzel dikilen elektrik direkleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor08 Mart 2022 Salı 01:01
  • Elektrik Kesintisi 7 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ07 Mart 2022 Pazartesi 10:33
  • Marketler yağa kota getirdi07 Mart 2022 Pazartesi 05:05
  • Kadının Günü07 Mart 2022 Pazartesi 04:04
  • Müslümanlara Sitemimdir!07 Mart 2022 Pazartesi 02:02
  • Derbent Mahallesi'ndeki internet sorunu çözüldü05 Mart 2022 Cumartesi 16:50
  • TZOB Başkanı Bayraktar'dan seferberlik çağrısı05 Mart 2022 Cumartesi 05:05
  • İstasyon’dan ne haber?05 Mart 2022 Cumartesi 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti