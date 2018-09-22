Su Kesintisi 8 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 8 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 8 Şubat 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
8 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN
Arıza Tarihi: 7.02.2022 16:50:00
Tamir Tarihi: 8.02.2022 10:00:00
Detay: Akçaören Köyü Küme Evleri içerisinde oluşan şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Akçaören köyü - Yılmaz elektirik - Pehlivan elektirik - Çağan asansör - Bil yem -
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 8.02.2022 08:20:00
Tamir Tarihi: 8.02.2022 13:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ CADDESİ VE BİR KSIMI
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