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Su Kesintisi 9 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 9 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 9 Mart 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 9 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 9 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 9 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

9 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 8.03.2022 23:55:00
Tamir Tarihi: 9.03.2022 12:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Karaali Mahallesi terfi istasyonundaki arıza nedeniyle 08/03/2022 saat 24:00 ile 09/03/2022 saat 12:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: KARAALİ MAHALLESİ

 

SİNCAN

Arıza Tarihi: 9.03.2022 08:40:00
Tamir Tarihi: 9.03.2022 13:00:00
Detay: Plevne Mahallesi, Doruk Sokak içerisinde meydana gelen su arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Doruk Sokak

 

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