Su Kesintisi 9 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 9 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 9 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
9 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 8.03.2022 23:55:00
Tamir Tarihi: 9.03.2022 12:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Karaali Mahallesi terfi istasyonundaki arıza nedeniyle 08/03/2022 saat 24:00 ile 09/03/2022 saat 12:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: KARAALİ MAHALLESİ
SİNCAN
Arıza Tarihi: 9.03.2022 08:40:00
Tamir Tarihi: 9.03.2022 13:00:00
Detay: Plevne Mahallesi, Doruk Sokak içerisinde meydana gelen su arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Doruk Sokak
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