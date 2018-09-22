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Su Kesintisi 9 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 9 Ocak 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 9 Ocak 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 9 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 9 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 9 Ocak 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

9 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI

Arıza Tarihi: 9.01.2022 06:00:00
Tamir Tarihi: 9.01.2022 12:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 09.01.2022 06:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :09.01.2022 12.00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ BOZKURT CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ YENİ MAHALE BİR KISMI

 

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