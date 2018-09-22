Su Kesintisi 9 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 9 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 9 Şubat 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
9 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 9.02.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.02.2022 13:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar mahallesi tek yapı kooperatifi barış caddesinde @ 110 PVC hattaki arıza nedeniyle 09/02/2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Tek yapı kooperatifi.
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