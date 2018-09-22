  • BIST 2.024,17
  • Altın 791.47729
  • Dolar 13.5924
  • Euro 15.5225
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -1 °C
»

Su Kesintisi 9 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 9 Şubat 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 9 Şubat 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 9 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 9 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 9 Şubat 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

9 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 9.02.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.02.2022 13:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar mahallesi tek yapı kooperatifi barış caddesinde @ 110 PVC hattaki arıza nedeniyle 09/02/2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Tek yapı kooperatifi.

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari-002.jpg

2022-baraj-doluluk-manset.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Enerjiye Daha Fazla Yatırım Şart09 Şubat 2022 Çarşamba 04:04
  • Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Mehmet Aztekin: "Birileri bu zamlara dur desin"09 Şubat 2022 Çarşamba 03:03
  • Camilerimiz09 Şubat 2022 Çarşamba 02:02
  • Klimacılar Odası Başkanı Ahmet Yıldız'dan fırsatçılara "Ahilik" hatırlatması08 Şubat 2022 Salı 05:05
  • Çeçenistan’da İşkence Devam Ediyor! -108 Şubat 2022 Salı 04:04
  • Ayakta Durmaya Çalışan Esnaftan Çağrı ‘ENERJİ VERİN’ 08 Şubat 2022 Salı 03:03
  • Nefret Söylemlerinin Eyleme Dönüşmesi Ve Sonuçları08 Şubat 2022 Salı 02:02
  • Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı07 Şubat 2022 Pazartesi 19:25
  • Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin karakter posterleri yayımlandı07 Şubat 2022 Pazartesi 13:21
  • Türkiye'nin israfı Ankara'yı doyurur07 Şubat 2022 Pazartesi 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti