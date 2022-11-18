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Süleyman Soylu, Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstiklal Caddesi’ndeki saldırı PKK’nın sivilleri hedef alan tipik saldırısıdır." açıklamasında bulundu.
Süleyman Soylu, Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellendi

 İstiklal Caddesi’ndeki korkunç saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "İstiklal Caddesi’ndeki saldırı PKK’nın sivilleri hedef alan tipik saldırısıdır." diyerek, "CHP’nin ziyaret etmeyi çok sevdiği sol terör örgütleri ile mücadelelerimiz var." açıklamasında bulundu.

Terörle mücadelede, terörün ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına indiğini söyleyen Bakan Soylu, "Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393'ü ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor." dedi.

"18 CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ"

Soylu, "Mersin'deki de, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu. Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir." dedi.

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