  • BIST 2.656,32
  • Altın 1021.555
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3531
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Süreç başladı 

İpek Yolu kuzey koridorunda bulunan Beypazarı ve Ayaş ilçeleri için UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne adaylık süreci başlatıldı. 
Süreç başladı 

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi ile ‘mutlak surette korunması gereken yer’ olarak tescil edilen tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere yenilerini eklemek için yola çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Beypazarı, Ayaş ilçelerinin miras alanı olarak kabul edilmesi için kolları sıvadı. 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Beypazarı'nda düzenlenen programda Ankara’nın Beypazarı, Ayaş ilçelerinin yanı sıra Bolu’nun Göynük ve Sakarya’nın Taraklı ilçelerinin UNESCO Dünya Miras Listesi için seri adaylık çalışmalarının başladığını açıkladı. 

SERİ ADAYLIK BAŞVURUSU 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Beypazarı'nda, yakın ilçelerimizi de davet ederek, toplantı düzenledik. Amacımız, İpek Yolu Kuzey Koridorunda bulunan 4 ilçemizi, Ayaş, Beypazarı, Taraklı ve Göynük'ü bir araya getirerek, UNESCO nezdinde bir seri adaylık dosyası yaratabilmek ve burayı bir aks olarak üstün evrensel değeri nedeniyle dünya miras listesine tescil edebilmek. Bu ilçelerimiz bir araya gelmesi ve birlikte çalışma taahhüdünde bulunması son derece kıymetli. İnşallah dört ilçemizi, bir seri adaylık dosyası halinde UNESCO Dünya Miras Listesine kaydettireceğiz” dedi.

SÜREÇTE BAŞARI HEDEFİ 

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, adaylık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendirip gerekli çalışmaları yaparak Beypazarı'mızın UNESCO sürecini başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. 

19 VARLIK LİSTEDE 

Türkiye’nin hali hazırda 17’si kültürel, 2’si karma olmak üzere toplamda 19 miras alanıyla yer aldığı Dünya Kültür Mirası Listesi’nde 1154 miras alanı bulunuyor. 897’si kültürel, 218’i doğal ve 39’u karma (doğal ve kültürel) miras alanının bulunduğu listede, uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere “Dünya Mirası” statüsü tanıyor. 

ARSLANTEPE İLAN EDİLMİŞTİ 

Türkiye’nin UNESCO serüveninin başlangıcı, 1985 yılında listeye alınan Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, İstanbul'un Tarihi Alanları, Göreme Millî Parkı ve Kapadokya olarak kabul ediliyor. Dünya Kültür Mirası Listesi’ne son olarak 2018 ve 2021 yıllarında sırasıyla Şanlıurfa’da bulunan ve ‘İnsanlığın sıfır noktası’ olarak bilinen Göbekli Tepe ile Malatya’da yer alan Arslantepe Höyüğü alındı. 

1983’TE TARAF OLUNDU 

Sözleşmeyi kabul eden üye devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla başlayan ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda tamamlanan bir işlem dizisinden sonra aday varlıklar Dünya Miras Komitesi’nin kararı doğrultusunda bu statüyü kazanıyor. Türkiye, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye 1983 yılında taraf oldu. 

TARİHİ İPEK YOLU 

Dünyanın en eski ticari, kültürel yolu olarak bilinen İpek Yolu, Çin’den başlayıp Avrupa’ya kadar uzanıyor. Günümüzde de demir yolu hatlarıyla birbirine bağlanarak Pekin-Londra hattı ile güncelliğini koruyor. Tarihi İpek Yolu’nun Türkiye’de Erzurum, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta, Antalya, Denizli, Malatya, Kayseri, Ankara, Bilecik, Bursa, İzmit ve İstanbul şehirlerinin oluşturduğu 2 farklı güzergâhı bulunuyor. 

 İbrahim Seçkin Talaş/ İLKSAYFA 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baklava tamam sıra künefede01 Ağustos 2022 Pazartesi 04:30
  • Ucuza bilet hayal oldu01 Ağustos 2022 Pazartesi 04:18
  • Risk sürüyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 05:00
  • Markette ucuz üretici firmada pahalı30 Temmuz 2022 Cumartesi 04:30
  • Cepten yiyoruz29 Temmuz 2022 Cuma 05:00
  • Yarım asırlık Ankara Turnuvası29 Temmuz 2022 Cuma 04:30
  • İkisi de artıyor29 Temmuz 2022 Cuma 04:24
  • Yevmiyelere zam28 Temmuz 2022 Perşembe 04:51
  • 'Sorumlu Yavaş'tır'28 Temmuz 2022 Perşembe 04:47
  • Alım gücü kalmadı28 Temmuz 2022 Perşembe 04:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti