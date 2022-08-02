  • BIST 2.647,59
  • Altın 1015.255
  • Dolar 17.9456
  • Euro 18.2276
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 27 °C
»

Tam gaz asfalt çalışması 

Keçiören Belediyesi ilçedeki Kafkas Mahallesi’nde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Ekipler mahalledeki çeşitli sokaklardaki bozuk ve yıpranmış yolları yenileyerek çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 
Tam gaz asfalt çalışması 

İlçedeki tüm mahallelerde eşit hizmet anlayışıyla asfalt serim çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan da pahalıdır. Biz de vatandaşımızın her kuruşunu hizmete dönüştürüyoruz. İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz” dedi. 

MODERN VE ESTETİK GÖRÜNÜM 

Altınok, “Havaalanı gibi geniş ve kullanışlı yollar yapıyoruz. Ekiplerimiz 51 mahallemizin farklı noktalarında yoğun bir mesai harcayarak sokaklarımızı güzelleştiriyor. Birçok sokağımızda da çevre düzenleme çalışması yaparak şehrimizi insanlarımıza yakışır bir şekilde daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz.” dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan’da caddeler asfaltlanıyor01 Ağustos 2022 Pazartesi 04:00
  • Miniklerin Keçiören keşfi01 Ağustos 2022 Pazartesi 03:10
  • Etimesgut’a 7 park01 Ağustos 2022 Pazartesi 03:08
  • ASKİ’den planlı su kesintisi01 Ağustos 2022 Pazartesi 02:06
  • DT Pursaklar’da gala yaptı01 Ağustos 2022 Pazartesi 01:58
  • Sünnet Şöleninde doyasıya eğlence01 Ağustos 2022 Pazartesi 01:23
  • Can dostlar için “bir kap su” çağrısı01 Ağustos 2022 Pazartesi 00:50
  • Kazım Karabekir yenileniyor01 Ağustos 2022 Pazartesi 00:48
  • Şentepe müziğe doydu01 Ağustos 2022 Pazartesi 00:47
  • Hızlı ve etkili hizmet uyarısı30 Temmuz 2022 Cumartesi 03:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti