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Tarım cebimde uygulaması nedir, nasıl indirilir?

Çiftçi kayıt sistemi kayıtlarının cep telefonu ve e devlete taşınmasının ardından tarım cebimde uygulamasına geçiliyor. Peki tarım cebimde uygulaması nedir, nasıl indirilir, nasıl kullanılır, tarım cebimde programında neler vardır, hangi işlemler yapılır?
Tarım cebimde uygulaması nedir, nasıl indirilir?

Tarımda yeni uygulamalara geçilirken, ÇKS kayıtlarının e devlet ve cep telefonları üzerinden yapılması bunlardan biriydi. ÇKS yani çiftçi kayıt sistemi kayıtları 1 Ekim’den itibaren cep telefonları ile e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Çiftçiler 1 ekimde uygulamaya konulan yeni sistemle, ÇKS kayıtları için muhtarları aramak, ziraat odalarına gitmek zorunda kalmayacak. Bu işlemleri e-devlet üzerinden, cep telefonlarından yapabilecek. 

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilerin resmi işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamaya geçiyor. 2023 yılından itibaren uygulamaya girmesi beklenen sistemin adı “tarım cebimde”. Peki tarım cebimde uygulaması nedir, nasıl indirilir, nasıl kullanılır, tarım cebimde programda neler vardır, hangi işlemler yapılır?

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 BAKANLIK AÇIKLADI 

Bizzat Tarım Bakanlığı yetkililerinin aktırdığı bilgilere göre, tarım cebimde uygulaması 2023 yılında hayata geçiriliyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarım cebimde"uygulamasını yeni yılda hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı. 

1 Ekim itibarıyla ÇKS kayıtlarının cep telefonu ve e-devlet üzerinden yapılması sistemine geçildiğini hatırlatan Gizligider, bundan sonra çiftçinin muhtarı aramak, ziraat odasına gitmek ve basit bir iş için birkaç gün kaybetmek zorunda kalmayacağını kaydetti. 

Gizligider, çiftçinin bürokratik işlemlerini resmi işlemlerini kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade ederken, tarım cebimde uygulamasıyla ilgili bilgiler verdi.

 TARIM CEBİMDE’DE NELER VAR? 

Gizligider’in aktırdığı bilgilere göre, uygulama ile çiftçi alacağı desteği, nereye ne ekeceği gibi soruların cevaplarını cep telefondan gireceği tarım cebimde uygulamasından öğrenebilecek.

Tarım Bakan Yardımcısı şunları söyledi: "Alacağınız desteğin, nereye ne ekeceğinizle ilgili başlayan sorunun tamamının cevabını, cep telefonu üzerinden yürütebileceğimiz bir sistematiğe geçiyoruz. Yaklaşık 16 yıl okuttuğumuz ziraat mühendisimizin bilgisayar başında ÇKS kaydı girmesindense bizzat toprakta çiftçimizin yanında, ahırda besicimizin yanında olmasını istiyoruz. Türkiye yüzyılına Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Allah'ın izniyle çok güçlü şekilde gireceğiz." 

tarim-cebimde-cks.jpg

 

www.gazeteilksayfa.com


 

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