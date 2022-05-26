  • BIST 2.435,37
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3678
  • Euro 17.5155
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

TEKNOFEST Azerbaycan başlıyor

Bakü'de, 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST Azerbaycan" bugün başlıyor.
TEKNOFEST Azerbaycan başlıyor

10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystal Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan’dan festivale katılacak devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle özel sergi alanları, şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ziyaretçiler, su yüzeyinde gerçekleşecek uçuş şovları, 720 derece dönebilen uçuş simülatörü, havada uçuş deneyimi yaşatan hava tüneli, Bakü Meydanı'nda yapılacak lazer şovları ve her akşam gerçekleştirilecek konserleri takip edebilecek.

TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen yarışmalara toplam 1000 takım olmak üzere 5 bin yarışmacı başvurdu. Başvuruda bulunan 1000 takımdan 250'den fazlası finale kaldı. TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında Bakü Crystal Hall'de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü'ye ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Pakistan, Mısır, Arjantin, Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 32 ülkeden katılım oldu.

"İki Devlet Tek Millet" ve TEKNOFEST
76 paydaş kurumun desteğiyle bugün açılış töreni gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Azerbaycan, 28 Mayıs Cumartesi de iki devletin Cumhurbaşkanını ağırlayacak.

Yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'ın Milli Günü'nü kutladı26 Mayıs 2022 Perşembe 10:07
  • Eşinin ameliyatı için satacağı elektrikli bisikleti çalındı26 Mayıs 2022 Perşembe 09:59
  • Gal arısına karşı 'terminatör' böcekler ormanlara salındı26 Mayıs 2022 Perşembe 09:58
  • Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu26 Mayıs 2022 Perşembe 09:56
  • Pençe-Kilit bölgesinden bir acı haber daha26 Mayıs 2022 Perşembe 09:55
  • Meksika’da 5,8 büyüklüğünde deprem26 Mayıs 2022 Perşembe 09:52
  • Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Etimesgut Belediyespor, Ankara'da coşkuyla karşılandı26 Mayıs 2022 Perşembe 09:50
  • Türkiye'nin imzaladığı 4 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de26 Mayıs 2022 Perşembe 09:33
  • Kadıköy'de İSKİ'nin çalışmasında elektrik ve doğal gaz hattı zarar gördü26 Mayıs 2022 Perşembe 09:32
  • Türkiye ve dünya gündemi26 Mayıs 2022 Perşembe 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti