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Teoman Duralı kimdir, nerelidir, ne zaman öldü? Teoman Duralı eserleri nelerdir?

Teoman Duralı ölüm yıldönümü sebebiyle tekrar gündeme geldi. Peki, Teoman Duralı kimdir, nerelidir, ne zaman öldü? Teoman Duralı eserleri nelerdir?
Teoman Duralı kimdir, nerelidir, ne zaman öldü? Teoman Duralı eserleri nelerdir?

Teoman Duralı ölüm yıldönümü sebebiyle tekrar gündeme geldi. Peki, Teoman Duralı kimdir, nerelidir, ne zaman öldü? Teoman Duralı eserleri nelerdir?

TEOMAN DURALI KİMDİR?

Teoman Duralı, Türk filozof, yazar, profesör ve akademisyendir. Teoman Duralı 7 Şubat 1947 tarihinde Zonguldak Kozlu'da dünyaya geldi. Duralı ilkokulu Zonguldak'ta, ortaokul ve lise öğrenimini ise Ankara'da tamamladı. Üniversite Eğitimi için İstanbul'a giden Duralı 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.

 

 

 

 

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