  • BIST 5.186,17
  • Altın 1066.559
  • Dolar 18.6397
  • Euro 19.787
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Tıkanan büzleri elleriyle açan Muhtar Mehmet Yılmaz takdir topladı

Anamur'un Çamlıpınaralanı Mahallesi'nde Muhtar Mehmet Yılmaz iş makinesinin yapamadığını yaptı. Muhtar Mehmet Yılmaz, kıyafetlerini çıkarıp çamurlu suya girerek, tıkanan büzleri elleriyle açtı.
Tıkanan büzleri elleriyle açan Muhtar Mehmet Yılmaz takdir topladı

Mersin Anamur'un Çamlıpınaralanı Mahallesi'nde Muhtar Mehmet Yılmaz iş makinesinin yapamadığını yaptı. Anamur'da Muhtar Mehmet Yılmaz'ın kıyafetlerini çıkarıp çamurlu suya girerek, tıkanan büzleri açması konuşuluyor. 

DHA'nın geçtiği habere göre, ilçedeki Çamlıpınaralanı Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle büz denilen atık su iletim hattı tıkandı. Tıkanan büzler nedeniyle taşan yağmur suları, mahalle merkezine giden yolları tıkadı. Mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, tıkanan büzlerin açılması için iş makinesi çağırdı.

Uzun süre çalışan iş makinesi operatörü, tıkanan büzün çevresini genişletti ancak içindeki molozlara ulaşamadı. Bunun üzerine elbiselerini çıkaran Muhtar Yılmaz, suya atlayarak büzün içindeki molozları iş makinesinin ulaşabileceği şekilde dışarı çıkardı. Biriken sular açılan büzden akmaya başlayınca mahalle yolu açılarak araç geçişine izin verildi.

mersin-anamur-camlipinaralani-mahallesi-muhtari-kanal-acma.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MİT Suriye ve Irak’ın kuzeyinde teröristleri etkisiz hale getirdi15 Aralık 2022 Perşembe 11:51
  • Sabah Yazarı Barlas: Karar İmamoğlu’na can suyu oldu15 Aralık 2022 Perşembe 11:14
  • AK Partili Bülent Arınç’tan İmamoğlu’na hapis kararına tepki: Utanç verici15 Aralık 2022 Perşembe 10:49
  • Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu'na hapis yorumu: Kimse yargıya talimat veremez15 Aralık 2022 Perşembe 10:29
  • MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsın yakalandı15 Aralık 2022 Perşembe 09:42
  • Tıkanan büzleri elleriyle açan Muhtar Mehmet Yılmaz takdir topladı15 Aralık 2022 Perşembe 09:38
  • Ankara Şereflikoçhisar’da otomobil takla attı: 3 yaralı 1 ölü14 Aralık 2022 Çarşamba 16:52
  • FBI ABD’deki nefret suçlarındaki artışını yayınladı14 Aralık 2022 Çarşamba 16:30
  • ABB’den yeni proje: Down Sendromlu çocuklara yüzme kursu14 Aralık 2022 Çarşamba 15:29
  • Başkent EDAŞ Ankara’da kış hazırlıklarına kesintisiz devam ediyor14 Aralık 2022 Çarşamba 13:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti