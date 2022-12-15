Tıkanan büzleri elleriyle açan Muhtar Mehmet Yılmaz takdir topladı

Mersin Anamur'un Çamlıpınaralanı Mahallesi'nde Muhtar Mehmet Yılmaz iş makinesinin yapamadığını yaptı. Anamur'da Muhtar Mehmet Yılmaz'ın kıyafetlerini çıkarıp çamurlu suya girerek, tıkanan büzleri açması konuşuluyor.
DHA'nın geçtiği habere göre, ilçedeki Çamlıpınaralanı Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle büz denilen atık su iletim hattı tıkandı. Tıkanan büzler nedeniyle taşan yağmur suları, mahalle merkezine giden yolları tıkadı. Mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, tıkanan büzlerin açılması için iş makinesi çağırdı.
Uzun süre çalışan iş makinesi operatörü, tıkanan büzün çevresini genişletti ancak içindeki molozlara ulaşamadı. Bunun üzerine elbiselerini çıkaran Muhtar Yılmaz, suya atlayarak büzün içindeki molozları iş makinesinin ulaşabileceği şekilde dışarı çıkardı. Biriken sular açılan büzden akmaya başlayınca mahalle yolu açılarak araç geçişine izin verildi.
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