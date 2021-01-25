Türkiye aşı haritası 30 Mart 2022

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak 2021'den bu yana 29.03.2022 19.00 itibarıyla 146.881.913 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 57.776.278, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 52.968.985 3 .Doz Uygulanan Kişi Sayısı 27.606.020

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

30.03.2022 tarihi itibariyle Sağlık bakanlığı il bazında aşı haritası son durum...

Adana'da aşılama oranı: % 81.6

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da % 82.8

Antalya'da % 81.7

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da % 81.4

Diyarbakır'da % 64.3

Erzurum'da % 74.2

Eskişehir'de % 86.2

Gaziantep'te 75.4

İstanbul'da yüzde kaç aşılandı?

İstanbul'da % 77.6

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de % 85.1

Kahramanmaraş'ta % 78.8

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de % 80.6

Konya'da yüzde kaç aşılandı?

Konya'da % 76.1

Malatya'da % 76.6

Mersin'de % 84.5

Muğla'da % 87.2

Samsun'da % 83.9

Şanlıurfa'da % 62.6

Trabzon'da yüzde kaç aşılandı?

Trabzon'da % 82.3

Van'da % 75.7

Sağlık Bakanlığı 30.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 28.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 27.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 26.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 24.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 23.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 22.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 21.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 20.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 19.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 15.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 14.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 13.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 12.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 10.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 09.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 08.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 07.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 06.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 05.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 03.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 02.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 01.03.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 28.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 27.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 26.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 24.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 23.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 22.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 21.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 20.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 19.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 17.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 16.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 15.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 14.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 13.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 12.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 10.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 09.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 08.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 07.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 06.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 05.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 03.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 02.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 01.02.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 31.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 30.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 29.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 27.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 26.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 25.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 24.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 23.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 22.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 20.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 19.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 18.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 17.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 16.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 15.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 13.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 12.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 11.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 10.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 09.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 08.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 06.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 05.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 04.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 03.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 02.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 01.01.2022 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 30.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 29.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 28.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 27.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 26.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 23.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 22.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 21.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 20.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 19.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 16.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 15.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 14.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 13.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 11.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 09.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 08.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 07.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 06.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 05.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 04.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 02.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 01.12.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 30.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 29.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 28.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 25.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 24.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 23.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 22.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 21.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 20.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 18.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 17.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 16.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 15.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 14.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 13.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 11.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 10.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 09.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 08.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 07.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 06.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 04.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 03.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 02.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 01.11.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 31.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 30.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 28.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 27.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 26.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 25.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 24.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 23.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 21.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 20.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 19.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 18.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 17.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 16.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 14.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 13.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 12.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 11.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 10.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 09.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 07.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 06.10.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 28.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 27.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 26.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 24.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 23.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 22.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 21.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 20.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 19.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 17.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 16.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 15.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 14.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 13.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 12.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 10.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 08.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 07.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 05.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 03.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 02.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 01.09.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 31.08.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 29.08.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 27.08.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı 27.08.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

25 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

20 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

06 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

05 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

03 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

02 Ağustos 2021 Türkiye Aşı haritası

30 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

13 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

09 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

07 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

06 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

05 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

01 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

30 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

13 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

6 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

30 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

20 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

6 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

30 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

20 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

13 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

6 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

30 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

İlgili Haberler:

Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…

Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları (FOTO GALERİ)

Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüsete son durum...

Korona virüs testi nerelerde yapılıyor?

Pandemi nedir? Geçmiş zamandaki pandemiler…

Entübe nedir? Entübasyon ne demek?

Korona virüsü nedir? Korona virüsü nereden yayıldı?

gazeteilksayfa.com