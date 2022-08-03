Ücretsiz araç çekici hizmeti 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, konforlu bir ulaşım sağlamak, araç arızası ya da kazalar sebebiyle 2 yılı aşkın süre önce başlattığı ücretsiz araç çekici hizmetine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent 153’ü arayarak ücretsiz araç çekici hizmetinden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlara hafta içi 07.00-09.30 saatleri arasında çekici hizmeti sunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin hayatı kolaylaştıran insan odaklı hizmetleri hız kesmeden devam ediyor. Başkentte trafik akışını kolaylaştırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 2 yılı aşkın süre önce başlattığı ücretsiz araç çekici hizmetine devam ediyor.

BAŞKENT 153 İHBAR HATTI

Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde Fen İşleri Daire Başkanlığına ait 4 ayrı kurtarma aracı yolda kalan, aracı arızalanan ya da kaza geçiren sürücülere hafta içi her gün 07.00-09.30 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. ‘Başkent 153’e gelen ihbarlar sonrası kazanın meydana geldiği veya aracın arızalandığı noktaya giden ekipler, trafik güvenliğini gözeterek araç sahipleri ile araçları en yakın sanayiye kadar götürüyor.

