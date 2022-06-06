Ulu orta "bul karayı al parayı" tegahıyla vatandaşlar dolandırılıyor

Altındağ Gazi Anadolu Lisesi’nin dibinde her gün “Bul karayı al parayı” tezgahı açılıyor ve yoldan gelip geçen vatandaşlar dolandırılıyor.

Altındağ Gazi Anadolu Lisesi’nin dibinde her gün “Bul karayı al parayı” tezgahı açılıyor ve yoldan gelip geçen vatandaşlar dolandırılıyor.

Altındağ Adnan Saygun Caddesi üzerindeki Gazi Anadolu Lisesi yanında, kaldırımda dolandırıcıların açtığı "tezgah oyunu" kameralarımıza yansıdı.

HEP AYNI KİŞİLER

Aynı yerde değişik günlerde elde ettiğimiz görüntülerden, tezgahı kuranların hep aynı kişiler olduğu anlaşılıyor. 4 veya 5 kişiden oluşan grupta, biri oyunu oynatıyor, biri oyun oynayıp kazanan gibi gözüküyor, biri seyirci rolünü oynuyor, diğeri ise çevreyi gözetliyor. Bu şekilde yoldan gelip geçenler tezgaha çekilmeye çalışılıyor. “Tiyatroya” aldanıp, “ne oynuyorsunuz” diye yanlarına yaklaşan vatandaş, bir anda kendini oyunun içinde buluyor ve hep kaybediyor.

“OYNAYIP KAZANIYOR” TEZGAHI

Nitekim polis kayıtlarına göre de, bu şekilde tezgah açıp vatandaşları dolandıranlar kendi aralarında görev dağılımı yapıyorlar. Grupta "iknacı" denilen kişi meraklı vatandaşı kolundan çekerek oyuna davet ediyor. Bu sırada "oyuncu" adı verilen şüpheli dışardan gelmiş gibi oynayıp kazanıyor ve vatandaşı özendiriyor. Neticede "Bul karayı al parayı" şeklinde para basılarak oynanan oyunda, vatandaşlar hiç kazanamazken, oyunun bir parçası olan adamlar kazanıyor.

“800 BİN LİRAM GİTTİ”

Tezgah oyununa hemen her gün şahit olan çevre sakinleri geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayı şöyle anlattı: “Yine bir vatandaşı ağlarına düşürmüşler. Adam en son 800 bin liram gitti diye bağırıyor, grubun oyuncu ve gözetmen elemanları etrafını sarıp olur böyle şeyler diyerek teselli etmeye çalışıyordu. Polisi arayacağını söylüyordu. Bu arada oyunu oynatan kişi tezgahı alıp aradan kaçıp gitti. Dolandırılan kişi polisi aradı mı aramadı mı, aradı ise sonuç ne oldu bilemiyoruz tabi ama neticede aynı grup ertesi gün aynı saatlerde aynı yerde yine tezgah kurmuştu. Vatandaşlarımızın bu tür oyunlara meyletmemesi lazım, tezgah hepsi.”

“KARTTAN ÇEKERİZ ABİ”

Dün de ağlarına düşürdükleri ve nakit parası biten gence, grubun “dışarıdan başka bir oyuncu” gibi davranan üyesinin “ben senin yerine nakit veriyim, kaybedersen kredi kartından gidip çekeriz” teklifinde bulunduğu gözlendi.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYAN KİŞİYE TEHDİT

Kağıtları dağıtan kişi oyunu oynayan vatandaştan "Joker" resimli kağıdı bulmasını istiyor ve diğer iki kağıdın boş olduğunu söylüyor. "Joker" resimli kağıdı tezgaha atmış gibi yaparak el çabukluğuyla üstündeki beyaz kağıdı tezgaha bırakarak mağdurun yanlış kağıdı takip etmesi ve oyunu kaybetmesi sağlanıyor. Daha sonra "uğurlayıcı" denilen grup üyesi devreye girip "Bunlarla uğraşılmaz bunlar mafya, başını belaya sokma. Polise sakın gitme yoksa ailen ve senin için iyi şeyler olmaz" diyerek vatandaşı tehdit ediyor. Gruptaki son kişi ise polisi gözetliyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün harekete geçmesi bekleniyor.

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