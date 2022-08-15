Ürettik Kazandık

Kırsal kalkınma projesi kapsamında Mamak Belediyesi tarafından çiftçilere yüzde 90 hibeyle dağıtılan sebze fideleri ürünlerini vermeye başladı. Çiftçi Muhsin Yalçın, “Bu hizmet bizi çok memnun etti. Hem ürettik hem kazandık. Devamını bekliyoruz” dedi.

Kırsal kalkınma projeleri kapsamında çiftçiye dağıtılan fideler ürün vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, tarımsal üretim için açıkladığı indirim ve destek paketinin ardından harekete geçen Mamak Belediyesi köylüye fide dağıtmıştı. Mamak Belediyesi’nin dağıttığı fideler köylünün yüzünü güldürdü. Fidelerden alarak ekim yapan köylü Ahmet Yalçın, “ Belediyenin verdiği hizmet bizi çok memnun etti. Üreterek hem kazandık hem de tarımsal kalkınmaya destek olduk. Bu fideler dağıtıldığı zaman Başkan Murat Köse meyve fidesi de vereceğini söylemişti seneye o desteği de vermesini temenni ederiz” dedi.

ÇİFTÇİ MEMNUN

Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nce verilen sebze fide hibesi, en fazla 1000 metrekare tapulu alana sahip çiftçilere ve 3 tür sebze fidesi (domates, biber, patlıcan) olarak dağıtıldı. Mamak Belediyesi’nin dağıttığı sebze fideleri ürün vermeye başladı. Evciler mahallesi sakini Ahmet Yalçın, aldığı fideleri ürene çevirdi. Mamak Belediyesi’nin dağıttığı fidelerle ufak çaplı tarım faaliyetleri sürdüren kendi sebzesini kendisi üreten Muhsin Yalçın, “ Aldığımız üründen memnunuz kendi tarlamızda üretim yapmak hem taze sebze yememizi sağlıyor. Hem ekonomiye üretime katkı sağlıyor. Tarımı geliştirmek adına yapılan Mamak Belediyesi’nin bu çalışması için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İHTİYAÇ DIŞI ÜRÜNLERİ MAKKOP SATIN ALACAK

Belirli şartlar doğrultusunda dağıtılan sebze fideleri çiftçiyi mutlu ederken hem tarımsal üretim sağlandı hem de köylü üretime teşvik edildi. Mamak Belediyesi yaptığı açıklamalarda köylünün alinde kalan ürünü MAKKOP (Mamak Kadın Kooperatifi) aracılığı ile satın alınıp köylüye destek olunacağı taahhüdünü vermişti.

Bugüne kadar hem üreticinin elini güçlendirmek hem de ilçenin verimli topraklarını, bitki çeşitliliğini, zenginliğini arttırmak ve şehir ekonomisini canlandırmak üzere tarımsal üretime önemli destekler veren Mamak Belediyesi, çiftçilerin ihtiyacı dışında kalan ürünleri de Mamak Belediyesi bünyesindeki MAKKOP (Mamak Kadın Kooperatifi) aracılığıyla satın alarak, anlaşmalı marketlere tedarik edecek. Böylelikle üreticinin tüm ürünleri ekonomiye kazandıracağının söylemişti.

TOPRAĞIMIZIN KIYMETİNİ BİLİYORUZ

Mamak’ın bereketli topraklarının kıymetini bildiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yerli ve milli ata tohumlarımızın geleceğe taşınması konusunda çiftçilerimize büyük sorumluluk düşüyor. Bu kapsamda bizlerde onlara belediye olarak Türkiye’nin birçok yerinden topladığımız ata tohumlarımızdan elde ettiğimiz fideleri, çiftçilerimize, bu kadim değerlerimizi yaşatmaları için hibe ediyoruz. Böylelikle hem şehir ekonomisini hem de kadim değerlerimizi nesillere aktararak tarımsal üretiminin kalkınmasına vesile oluyoruz” dedi.

Faruk Gökyurt \ İlk Sayfa-