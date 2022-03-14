Uyandır Bizi Allah’ım!

İslâm dinini cami ve dergahlara hapseden şaşkın ve sapkın Müslüman anlayışından ne vakit sıyrılıp, hayatımızın her anında ve zerresinde O'nunla olacağız?

Yatarken, kalkarken, çalışırken, konuşurken, susarken, alışveriş yaparken, yemek yerken, geçmişi ve geleceği düşünürken, severken, nefret ederken, işlediğimiz her fiilde ne vakit hep O'nunla birlikte olacağız?

İslâm'ın emir ve nehiylerini hayatımıza, devlet ve kanunumuza, dünyaya bakışımıza, madde ve mânâmıza, nefesimize ve her anımıza ne zaman tatbik edeceğiz?

Namaza başlama tekbiriyle; "Rabbim, senden gayrı ne var ise hepsini elimin tersi ile geriye itiyorum, bir tek seni önceliyor, seni önemsiyor ve benimsiyorum. Senden gayrı her şeyi geçiyor, değersizleştiriyor ve hepsinden vazgeçiyorum. Aklımı, fikrimi, kalbimi, ruhumu ve tüm benliğimi sana teslim ediyorum. Bu yüzden senden gayrısına sempatim, meylim ve teveccühüm söz konusu olamaz. Mutlak olan bir tek sensin, sen varsın. Gerisi bâtıldır! Bütün iddialarımdan, tutkularımdan ve heveslerimden arınıyorum işte." diyor ve O'na yönelip ibadet ediyoruz. Sonrasında da, demin huzuruna çıktığımız Allah'ın emirlerine savaş açmış habis hayat, suratımıza her zerresiyle çarparken hiç rahatsızlık hissetmiyoruz. Kapitalizmin sömürü düzeninden, faiz ve kumardan, alkol ve fuhuş ticaretinden hiç mi rahatsız olmuyoruz? Ne yapıyoruz biz? Yoksa Allah'ı mı kandırmaya çalışıyoruz? (hâşâ)

Vaaz kürsülerinde, cemaat sohbetlerinde din adına yapılan tebliğ, tembih ve telkinler neden hiç cihad ve şehadet içermiyor? Niçin hocalarımız, kanaat önderlerimiz, rehberlerimiz sürekli cihadsız ve şehadet özlemi olmayan bir din anlayışını öğütler? Yüce kitabımızda namazdan sonra en çok zikredilen onlarca cihad âyeti tedavülden mi kaldırıldı?

Huzurunda eğilip secde ettiğimiz Allah'a, dışarıda isyan etmek, isyan etmiş hayatı güle oynaya yaşamak da neyin nesi?

Materyalizmin suyu ile kutsanmış melanet yaşantıdan kurtulmak için ne zaman isyan edip kıyama kalkacağız?

Beyaz kefenimizi giyip Hakk'ın huzuruna çıktığımızda hangi yüz, hangi amel defterimizle O'ndan af ve mağfiret dileyeceğiz?

Ey her şeyi yoktan var eden Rabbimiz; bizleri uyandır! Bu uykumuzun bedeli iyice ağırlaşmadan bizi özümüze döndür ve imanımıza eriştir! Kalpleri en iyi bilen sensin, kalbimizi muhafaza eyle! Bizleri, senin uğruna ve rızana uygun can vermeye hazır olan dava adamlarının arasına al! Âmin.