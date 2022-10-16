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Uzay Haftası Serüveni

Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Okulları'nda minik öğrenciler, Uzay Haftası etkinlikleri kapsamında uzayı, gezegenleri, güneş sistemini ve uzay kostümlerini keşfetme imkânı buldu.
Uzay Haftası Serüveni

Pursaklar Belediyesi, Nezaket Okullarında Uzay Haftası nedeniyle minik öğrencilerin uzay bilimleri, astronotlar, gezegenler gibi uzay teknolojileri ile ilgili eğitici ve öğretici birçok etkinlik düzenledi. 

Saray Nezaket Okulu öğrencileri, etkinlik kapsamında güneş sistemi modelleri hazırlayıp, tasarladıkları uzay kostümlerini giyerken, yeni bilgiler öğrenmenin heyecanını yaşayarak, eğlence dolu dakikalar geçirdiler.

DEVAM EDECEĞİZ 

Nezaket Okullarında düzenlenen çeşitli etkinliklerle öğrencilerinin keyifli dolu vakit geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Nezaket Okullarımızda çocuklarımız, deneyerek, yaşayarak, eğitimin içine direk dâhil olarak öğreniyor. Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için ilerleyen günlerde eğitici ve öğretici birçok etkinlik düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.
 

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