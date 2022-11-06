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Uzun vadede porselen diş faydalı mı zararlı mı?

Dişlerinde herhangi bir sorun yok iken sırf “dişlerim bembeyaz görünsün” veya “dişlerim tek tip ve dümdüz olsun” düşünceleriyle porselen diş yaptırmak isteyenler dikkat! Uzun vadede porselen diş faydalı mı zararlı mı, işte cevabı:
Uzun vadede porselen diş faydalı mı zararlı mı?

Herhangi bir sorunu yok iken sırf “dişlerim bembeyaz görünsün” veya “dişlerim tek tip ve dümdüz olsun” düşünceleriyle porselen diş yaptırmak isteyenler dikkat! Uzun vadede porselen diş faydalı mı zararlı mı sorusunun cevabını bilip, ona göre hareket etmelisiniz. 

Porselen dişin zararları, daha doğrusu porselen diş uygulamasının zararları:

Porselen diş olarak bilinen lamina porselen uygulaması hakkında uzmanlardan gelen açıklamalara göre, porselen diş uzun vadede faydadan çok zarar getirebiliyor. 

Porselen diş uygulamasına yönelimde yaş grubunun 15’e kadar düştüğünü belirten uzmanlar, porselen için dişlerin 0,5 mm kesildiğini, her restorasyonun ömrünün maksimum 10 yıl olduğunu belirterek “15 yaşında bu işlemi yaptıran biri, 25 veya 35'ine geldiğinde dişlerinde başka sorunlar çıkabiliyor ve başka tedavi şansı da kalmıyor” uyarısında bulunuyor.

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PROF. KAZAZOĞLU: SAĞLIKLARINI TEHLİKEYE ATIYORLAR

Örneğin İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, herhangi bir sağlık sorunu yokken sırf kar beyazı diş modası uğruna kimi insanların farkında olmadan sağlıklarını tehlikeye attığını söylüyor. 

DİŞE ZARARI YOK DEĞİL, VAR

Lamina porselen uygulamasının ancak gerekli durumlarda uygulanması gerektiğininin altını çizen Prof. Kazazoğlu, “Sanıldığı kadar masum bir işlem değil. Dişe zararı yok deniyor ama var. Diş minesini 0,5 milimetre törpülüyoruz, üzerine porselen plakasını yerleştiriyoruz. Sonuçta hiçbir problemi olmayan sağlıklı dişe bunu yapmak protokollere çok aykırı ve ağız diş sağlığını da tehlikeye atan bir durum" diyor.

GERÇEK BİR DİŞ HEKİMİ BUNU YAPMAZ

Profesör Kazazoğlu, bu uygulamanın sırf para kazanmak için diş hekimi olmayan kişilerce de yapılabildiğini vurgulayarak, şu uyarılarda bulunuyor:

"Maalesef bazı hekim olmayanlar bunu bir para kazanma unsuru olarak kabul edip, ilk önce dişleri beyazlatmak yerine, direkt lamina yapmak, kaplama yapmakla insanlara zarar veriyor. Dişleri sağlam gelmiş bir hastaya, sadece rengini bir ton daha açabilmek için birtakım restorasyonlar yaparak ona zarar veriyor. Hiçbir aklı başında diş hekimi bunu yapmaz…"

 

www.gazeteilksayfa.com

 

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