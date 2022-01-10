Vicdanlar Hz. Meryem İçin Kıyamda!

‘’Melekler şöyle demişti: Ey Meryem! Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi.’’ (Al-i İmran, 42)

Geçtiğimiz hafta İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Cihat Kısa namlı bir akademisyene ait ses kayıtları yayınlanmıştı. Bu şahıs Kur’an-ı Kerim’i hiçe sayarak, Allah’ın ayetinde temize çıkardığı Hz. Meryem validemize zina iftirasında bulunmuştur. Bu hayasız ve pervasız sözlere karşı Müslüman Anadolu Halkının vicdanları sızlamış ve sözde ilahiyatçı olan bu müfteriye yoğun tepkiler göstermiştir. Bir haftadır sosyal medyada gündem olmasına rağmen hiçbir açıklamanın yapılmaması, atılan bu iftiraların bir izahı olmadığının göstergesidir. Ağızları lağım kokan bu sefihlerin, ümmetin annesine attığı kirli hakaretlerine karşı Müslüman gençlik sessizliğe bürünmemiş ve bulundukları üniversitelerde Cihat Kısa’nın görevden alınmasına dair basın açıklamaları gerçekleştirmiştir. Yapılan açıklamalarda, İslami İlimler ve İlahiyat fakültelerinde ehli sünnet akidesine kökten bağlı yeni bir yapılanmaya gidilmesi ifade edilerek, din adı altında zihinleri ifsad eden bu türlü oryantalistlerin de temizlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v): ‘’Bir haksızlık gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltin, gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin, buna da gücünüz yetmezse kalbinizle buğz edin.’’ Hadisini ölçü alarak; ilahiyat fakültelerinin bir şer yuvası olarak görülmesine sebep olan bu sapkınların derhal görevden alınması için yetkili mercilere çağrıda bulunuyor, Müslümanları da mukaddesatına sahip çıkması için kıyama davet ediyoruz.

Son olarak bu haksızlığa karşı tepkisini esirgemeyen; Aksaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nde ki Müslüman genç kardeşlerimi selamlıyor, ümmetin namusunu müdafaa ettikleri için kendilerine duâ ediyorum.

Allah ebeden razı olsun!