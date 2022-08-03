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Yangın kısa sürede kontrol altına alındı 

Sincan Birinci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan palet üreten bir iş yerinde yangın çıktı. 
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı 

İtfaiye ekipleri ve Sincan Belediyesinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "İlk tahminlere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. En büyük tesellimiz can kaybı yaşanmaması." açıklamasını yaptı.
Sincan Birinci Organize Sanayi Bölgesinde alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının palet üretilen bir iş yerinde çıktığı belirlendi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sincan Belediyesine bağlı 3 kepçe, 1 lastikli kepçe, 5 tanker ve 30 personelin de yardımı ile alevler söndürüldü. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti, yetkililerden bilgi aldı.

TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI 

Yangınla ilgili en büyük tesellinin can kaybının olmaması bilgisini veren Başkan Ercan, "İlk tahminlere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. Çalışanlar 18.00'de iş yerini terk ettikten 3 ila 4 saat sonra yangın çıkıyor. Yangın tamamen söndürüldü ama soğutma çalışmaları devam ediyor. İşletme sahiplerimiz ile de görüştüm onlar da üzgün olmakla birlikte, can kaybı olmamasından memnun” açıklamasını yaptı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
 

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