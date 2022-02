Yapay Et Projesinin Perde Arkası

Artık marketlerimizin raflarında yerini almış yeni bir virüs var; yapay et…

Toplum mühendisliğine soyunmuş sözde bilim insanı özünde ise ruh hastası olan Bill Gates, laboratuvar ortamında yapay et üretimi yapacak şirketlere destekte bulundu. Kendini tanrının işini yapmaya adayan bu adamın nihai hedefi nesilleri bozmak, insan nüfusunu asgariye indirmek. Bunun için de çeşitli yolları denemekten vazgeçmiyor.

Bu şeytani grup her ne kadar laboratuvar ortamında üretilen bu yiyecekleri gıda sektörünün geleceği ve büyük başarısı olarak görseler de bu bizler için tam bir kıyamet! Zira hayvansal gıdalar protein bakımından insan gelişimi ve aktifliği için önemli etkenlerdir. Asırlar evvelinden ilmin kapısı Hz. Ali (r.a) “Kırk gün et yemeyenin ahlâkı ve çehresi kötüleşir (bozulur); kırk gün üst üste et yemeye devam edenin de kalbi katılaşır!” diyerek ihtarda bulunmuştur. Bugün bile bilimsel olarak kırk gün et yemeyen erkeklerin kadınsılaştığı ispatlanmıştır. Bu proje ile nesillerin fıtratını bozarak, doğal ve sağlıklı üremenin yollarını tıkamakta; herkesi vegan yapma projesi ile kendi sistemlerine daha itaatkâr nesil yetiştirme niyetindeler. Muhtemeldir ki bu yapay et üretimini yaygınlaştırmak için hayvanlar arasında da bir salgın hastalık çıkaracaklarını ön görüyoruz. Ki şuan bile ineklerin metan gazı çıkardıklarını ileri sürerek büyükbaş hayvanları itlaf etmeye başladılar bile…

Bir yeniliğin doğru olup olmadığını anlamak için bilge olmaya gerek yok. İnsan fıtratına uygun olan doğallıklar sizden kasıtlı olarak alınıp "güncelleme" deniyorsa ve bunun altından her işe burunlarını sokan küreselciler çıkıyorsa bir oturup düşünmek lazım. Yoksa müteselsil şekilde ilerleyen bu şeytani projelerin arkasından dünyayı kasıp kavuracak bir kıtlığın gelmesi şüphesiz kaçınılmazdır.

“Yakında Müslümanın en hayırlı malı dağ başlarında otlattığı koyun olacaktır, böylece diniyle beraber fitnelerden kaçmış olur.” (Hadis-i Şerif)