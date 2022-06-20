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Yaz sporla geçecek

Kahramankazan Belediyesi, okulların tatil olmasıyla birlikte ilçedeki öğrenciler için yaz spor okulu açtı. Farklı branşlarda düzenlenen eğitimlere katılacak çocuklar, yaz mevsimini sporla geçirecek. 
Yaz sporla geçecek

Kahramankazan Belediyesi, okulların tatil olmasının ardından, ilçedeki çocuklar için yaz spor okulu etkinliği düzenledi. 7-15 yaş arasındaki çocukların yoğun ilgi gösterdiği yaz okulunda farklı spor branşlarında eğitimler gerçekleştirilecek. Yaz spor okulunun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene çocuklar ve velileri yoğun ilgi gösterdi. Yaz spor okulu, çocukların hem bedensel, hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak. Farklı branşlarda düzenlenen eğitimlere katılacak çocuklar, yaz mevsimini sporla geçirecek.

Spor Kenti Kahramankazan

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, okulların tatil olmasıyla birlikte başlattıkları yaz spor okullarına, ilçede yaşayan çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Kurslarımızla çocuklarımızın hem bedensel, hem zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatı. Her şey yavrularımız için. Onlarla bir arada olmaktan oldukça mutluyuz” diye konuştu. Kahramankazan’ın 58 bine yakın nüfusa sahip olmasına karşın, belediye spor kulübünde 12 farklı branşta bin 500 lisanlı, 5 bine yakın da aktif sporcunun bulunduğunun altını çizen Başkan Oğuz, “Uluslararası standartlarda modern spor tesislerimizle 7’den 70’e sporcu bir ilçeyiz” dedi.
 

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