Yeni dönemin tohumları alınıyor

Mamak’ta kırsal çalışmalar devam ediyor. Ata tohumu tohum alma işlemleri yapılmaya başladı.

Mamak’ın Gökçeyurt Mahallesi’nde oluşturulan Ekolojik Vadi’de tarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sebze hasadının ardından tohuma ayrılan organik sebzelerden ata tohumu alma işlemi yapılmaya başladı. Türkiye’nin tüm bölgelerinden getirilen ve ata tohumlarından yetiştirilen sebzelerden tohum alınıyor. Tek tek özenle toplanan organik sebzeler, birtakım aşamalardan geçecek ve tekrar yeni dönemde organik sebze tarımı için toprakla buluşacak.

KIŞLAR HAZIRLANACAK

Öte yandan hasadı yapılan ata tohumu sebzeler, Mamak Belediyesi Kadın Kooperatifi (MAKKOP) aracılığıyla domates kurusu, salça, ezme ve turşu yapılarak satışa sunuluyor.



