Altındağ Belediyesi tarafından ilçe genelinde kaldırım yapım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. 1 yılda 30 bin metrekare kaldırım döşendi.

Altındağ’da kaldırım seferberliği... İlçe genelinde durmaksızın yol açma ve yenileme, asfalt serim ve yama çalışması gerçekleştiren ekipler, kaldırımları da unutmadı. Altındağ genelinde, 1 yılda 30 bin metrekare kaldırım döşendi.

HER MAHALLEYE HİZMET

Oluşturulan ekipler; Yıldıztepe, Zübeyde Hanım, Feridun Çelik, Gültepe ve Karapürçek mahalleri başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan her noktada çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları, vatandaşlardan tam not aldı.

"PLANLI BİR ALTINDAĞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Altındağlı vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını ve anında çözüm ürettiklerini belirten Başkan Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak ilçemizin eksiklerini gidermek için çalışıyoruz. Altındağ genelinde başlattığımız kaldırım ve tretuvar çalışması yoğun bir biçimde sürüyor. Oldukça fazla yol kat ettik. 1 yılda 30 bin metrekare kaldırım döşedik. Mevcut kaldırımlarda da bakım ve onarım çalışması gerçekleştirerek, Altındağ’ın her noktasını yayalar için daha güvenli hale getirdik” dedi.