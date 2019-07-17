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10 ilde FETÖ operasyonu!

Mardin'de yürütülen FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında 10 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. İstanbul merkezli 7 ilde de Bylock operasyonu başlatıldı.
10 ilde FETÖ operasyonu!

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mardin, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Van, Adana, Elazığ, Kırşehir, Yozgat ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı başlatılan operasyonda, A.K, M.K, Ö.G, M.O, N.A, S.D, H.Ç, S.G. ve M.D. gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Dün, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada aralarında iş adamı ve basın mensuplarının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE BYLOCK OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğının FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bylock programı kullandıkları tespit edilen 12 şahısa yönelik gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli Aydın, Eskişehir, Bartın, Kırıkkale, Burdur ve Ankara illerinde yapılan operasyonlarda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 9 Şüpheli firari şahısın yakalanması için operasyonlar sürüyor.

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