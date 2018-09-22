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11 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Aralık 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
11 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 11 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 11 Aralık 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

11 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • MAMAK SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 11.12.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 11.12.2019 15:00:00
Detay: Mamak ilçesi Hüseyin gazi mahallesi çarşı içi caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı uhtesinde yapımı devam eden Q 1600 lük Çelik boru ana iletim şebeke hattı kazısı ve imalatı esnasında kurumumuza ait Q 125 lük Duktil boru içme suyu şebeke hattına hasar verilmesinden dolayı 15.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Hüseyin gazi mahallesi çarşı içi caddesi, Harman mahallesi nin alt kotları, Bahceleriçi mahallesinin alt kotları, çağlayan mahallesi nin alt kotları, Altıağac mahallesi nin alt kotları

  • ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.12.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 11.12.2019 15:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Güneşevler mahallesi Malazgirt caddesi ile kaman sokak köşesinde içme suyu şebeke bakım onarım yapılmasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Güneşevler mahallesi,Yıldıztepe mahallesi

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