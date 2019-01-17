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Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar?

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 4 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak su ve atıksu tarifleri belirlendi. Peki Ankara'da 1 metreküp su kaç lira? ASKİ Ankara 2022 su fiyatları...
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar?

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 4 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak su ve atıksu tarifleri belirlendi. Peki Ankara'da 1 metreküp su kaç lira? ASKİ Ankara 2022 su fiyatları...

4 Ocak 2022 Salı gününden itibaren Ankara'daki konutların ve iş yerlerinin su faturalarına yansıyacak olan yeni tarife belirlendi.

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesindeki bilgilere göre, gazeteilksayfa.com olarak Ankara su ve atıksu 2022 tarifelerini, fiyatlarını metreküp TL (m³/TL) cinsinden siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

2022 ASKİ ANKARA SU VE ATIKSU TARİFELERİ FİYATLARI (m³/TL) 

ASKİ'nin verilerine göre 4 Ocak 2022 tarihli su fiyatları şu şekilde:

ABONE                                     SU         ATIKSU      TOPLAM        KDV DAHİL

KONUT               0-15m³           4,89          2,45           7,34                 7,92

                           16-30m³          6,87          3,44          10,31               11,13

                      30m³ ve üzeri      8,86          4,43          13,29              14,35

İŞ YERİ                                     12,48         6,24          18,72               21,09

Bu verilere göre Ankara'da suyun metreküp fiyatı;

Konutlar için su fiyatı 4 lira 89 kuruş, atıksu fiyatı 2 lira 45 kuruş, toplamda 7 lira 34 kuruş oluyor. 7,34 TL'ye, 58 kuruşluk %8 KDV eklenince:

Ankara'da konutlar için suyun KDV dahil metreküp fiyatı: 7,92 TL (7 lira 92 kuruş) oluyor.

İş yerleri için su fiyatı 12 lira 48 kuruş, atıksu fiyatı 6 lira 24 kuruş, toplamda 18 lira 72 kuruş oluyor. 18,72 TL'ye, 1 lira 49 kuruşluk %8 KDV eklenince;

Ankara'da iş yerleri için suyun KDV dahil metreküp fiyatı: 21,09 TL  (21 lira 09 kuruş) oluyor.

 

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